  1. Ekonomim
  2. Gündem
  Yüreğir Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Takip Et

Yüreğir Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Adana'da, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz kazandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüreğir Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Takip Et

Yüreğir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ceyda Faruk Balkan'ın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, başkan vekili seçimi için CHP grubu Boyraz'ı, AK Parti ve MHP grupları ise AK Parti'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi.

Adayların, oylamanın iki turunda üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura gitti.

Salt çoğunluğun arandığı son turda Boyraz 21, Özünal da 15 oy aldı aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan vekili seçilen CHP'li Boyraz, meclis üyelerine teşekkür etti.

Oturumu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da takip etti.

İçişleri Bakanlığınca 21 Nisan'da yapılan açıklamada, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Kış geri geliyor: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı kapıdaKış geri geliyor: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı kapıdaGündem
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2026 | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL, ödemeler ne zaman?Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2026 | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL, ödemeler ne zaman?Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son gün yarınKurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son gün yarınEkonomi

 