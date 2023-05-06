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Yurt dışı ve gümrüklerde 1,4 milyon seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 404 bin 381 oldu.

Haber Merkezi
AA
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Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 730 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.