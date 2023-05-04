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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı ile gümrüklerde 1 milyon 138 bin seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında saat 13.00 itibarıyla 1 milyon 138 bin 743 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

 

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