  3. Yurt dışına kaçıracaklardı: 2 bin yıllık Kybele heykeli bagajda bulundu
Yurt dışına kaçıracaklardı: 2 bin yıllık Kybele heykeli bagajda bulundu

Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kybele heykeli ele geçirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt dışına kaçıracaklardı: 2 bin yıllık Kybele heykeli bagajda bulundu
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait mermer Kybele heykelini yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirdi.

Uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik takip çerçevesinde harekete geçen ekipler, Anadolu’da bereketi simgeleyen ve M.S. 1-2. yüzyıla tarihlendiği belirlenen Kybele heykelini muhafaza altına aldı.

Yurt dışına kaçıracaklardı: 2 bin yıllık Kybele heykeli bagajda bulundu - Resim : 1

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca incelenen heykelin Anadolu kökenli mermerden yapılmış nadide bir kültür varlığı olduğu tescillendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

