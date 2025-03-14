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Yurt dışına kaçırılan eserler dönüyor! Bakan Ersoy açıkladı: 8 bin 967 eserin iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışına kaçırılan eserlerin izini sürdü. Yasa dışı yollarla kaçırılan eserleri tespit eden bakanlık, yaklaşık 9 bine yakın eserin yurda dönmesini sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına kaçırılan eserler ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, 7 yılda 8 bin 967 eserin iadesini sağladıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Yurt dışına kaçırılan eserler dönüyor! Bakan Ersoy açıkladı: 8 bin 967 eserin iade edildi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışından getirilen tarihi eserlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2018-2025 yılları arasında 7 yılda biz 8 bin 967 eserin iadesini sağladık. 2002-2025 yılları arası iadesi sağlanan eserlerin sayısı ise tam 13 bin 282. Bugün iade süreçleri tamamlanarak ülkemizde korunma altına alınan bu eserler vatandaşlarımız ve dünya insanları için korumakla yükümlü olduğumuz mirasa geri kazandırılmıştır. 2025 yılında 14, 2024 yılında 1149 tarihi eserin iadesi sağlandı.

Kaçakçılıkla Mücadele Daire’mizin faaliyetlerini sayılara indirgemek yanlış olacaktır. Asıl başarı bu değerlerimizin yurt dışına kaçırılmadan müze envanterine girmesi.”

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