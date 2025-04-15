Yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye iade edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan Marcus Aurelius heykelinin, uzun süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen heykelin temmuz ayında yurda döneceği ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yazgı, şu paylaşımı yaptı:

"1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius'un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir.

Söz konusu eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır."

Marcus Aurelius kimdir?

Marcus Aurelius, Roma İmparatorluğu’nun "Beş İyi İmparatoru"ndan biri olarak kabul edilen, hem büyük bir lider hem de Stoacı bir filozoftur. Milattan sonra 121 yılında doğmuş, 180 yılında ölmüştür. 161-180 yılları arasında Roma İmparatoru olarak görev yapmıştır.

En çok bilinen eseri, günümüzde "Kendime Düşünceler" (orijinal adıyla Meditationes) adlı kişisel notlar ve felsefi düşüncelerini topladığı eserdir. Bu eser, onun içsel disiplin, erdem, sabır ve doğayla uyum içinde yaşama üzerine düşüncelerini yansıtır.

Marcus Aurelius’un öne çıkan özellikleri:

Stoacı Felsefe: Marcus, Stoacılığın erdem, akıl ve doğaya uygun yaşam gibi temel ilkelerini benimsemiştir. Duygulara kapılmadan, akıl ve doğa yasalarıyla uyumlu bir hayatı savunmuştur.

Filozof İmparator: Hem savaş meydanlarında komutan, hem de yazı masasında düşünür olmasıyla tanınır. Özellikle sınır savaşları sırasında yazdığı Kendime Düşünceler, günümüzde hâlâ felsefe ve kişisel gelişim alanında büyük saygı görür.

Marcus Aurelius, gücün ve felsefenin aynı bedende buluştuğu nadir tarihî figürlerden biridir. Onun yaşamı, "en büyük güç, kendine hakim olmaktır" fikrinin tarihsel bir örneğidir.