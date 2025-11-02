Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında yakalanan 8'i FETÖ şüphelisi 9 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar arasında FETÖ şüphelilerini yurt dışına yasa dışı yollarla geçişini organize ettiği ileri sürülen kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından dün, Yalıkavak Mahallesi açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirilmişti.

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılanan 8 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalamıştı.

Yurt dışına çıkış yasakları olan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay olduğu belirlenmişti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden bota bindikleri tespit edilmişti.