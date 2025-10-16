Yurt dışına kaçmıştı: Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, eski eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. Dört davada yargılandığı bilinen ve ve yurt dışı yasağı bulunan Ban'ın 14 Ekim'de yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Ban hakkında yakalama kararı

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Başsavcılığın Ban hakkında kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da öğrenildi.