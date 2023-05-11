  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Takip Et

Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi işlemi tamamlandı.

Yurt dışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvalların son kısmı, Kanada'dan Türk Hava Yollarının tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı. Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.

Oyların bulunduğu torbaların, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca, Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna kara yoluyla ulaştırılacağı öğrenildi.

 

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce'ye çağrıKemal Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce'ye çağrıGündem
Muharrem İnce adaylıktan çekildiMuharrem İnce adaylıktan çekildiGündem

 

RTÜK'ten seçim yayınlarıyla ilgili uyarı

Seçim Haberleri

RTÜK'ten seçim yayınlarıyla ilgili uyarı
İnce adaylıktan çekildi: Oy pusulaları değişecek mi?

Seçim 2023 Haberleri

İnce adaylıktan çekildi: Oy pusulaları değişecek mi?
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023