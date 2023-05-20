Yurt dışındaki 471 bin 734 seçmen oyunu kullandı

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden 452 bin 257'si yurt dışı temsilciliklerde, 19 bin 477'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 471 bin 734'ü oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.