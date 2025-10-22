Yurt genelinde 169 göçmen kaçakçısı ve 783 düzensiz göçmen yakalandı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçe yönelik dün gerçekleştirilen denetimlerde 132’si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçısının ve 783 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 81 ilde düzensiz göçe karşı denetimler düzenlendi.

27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekiple 5 bin 761 noktada; 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi. 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen ve 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda Türkiye’nin göç yönetiminde örnek olduğunu belirterek, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

