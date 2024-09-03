Yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı: İşte yeni fiyatlar...

Büyük şehirlerde üniversite kampüslerine yakın 1+1 evlerde dahi en düşük kira ücreti 30 bin liraya yükseldi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre KYK’ya bağlı yurtlarda ücret en düşük ücret 345 liradan 517 TL’ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL’ye çıktı ayrıca 685 lira depozito da alınacak ve 15 Eylül’e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin yurt kaydı silinecek.

İşte yeni fiyatlar

KYK’daki eski ve yeni fiyatlar şöyle:

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 1. tip oda ücretleri 345 TL’den 517,50 TL’ye, 2. ve 3. tip odalar 405 TL’den 607,50 TL’ye yükseldi. En büyük artış ise 6. tip odalara geldi. Ücreti 570 TL’den 855 TL’ye çıktı.

Zam TBMM’ye taşındı

CHP’li Fahri Özkan da konuyu TBMM gündemine getirdi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle önerge verdi. Özkan, KYK’ya bağlı yurtların kapasitesini, ekonomik zorluklar nedeniyle geçen eğitim döneminde kaydını donduran ya da okulu bırakan öğrenci sayısı ile üniversite sınavını kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısını sordu. Özkan, yabancı uyruklu öğrenci sayısı ile bunlardan sınavsız olarak üniversiteye girenlerin sayısının da açıklanmasını istedi.