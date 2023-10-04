Yurtdışı cep telefonları için yeni çalışma sinyali

Yurt dışı telefonlarda harç 20 bin TL'ye çıkmadan önce para yatıran ancak IMEI kaydını BTK'ya yaptırmayan vatandaşların cep telefonlarına mesaj gelmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, yurtiçi kullanımı için 120 gün süreleri bulunan vatandaşlara "Telefonunuzun IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajları gitmeye başladı.

Yurt dışı telefonların kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çakırıldı. 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren binlerce vatandaş yurt dışı telefonlarını zamsız kayıt yaptırmak için vergi dairelerine koştu. Ancak bu kişilerin bir kısmının harcı yatırdıkları halde telefonları BTK'ya kayıt ettirmedikleri ortaya çıktı. Bu vatandaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı.

Yurt dışı telefonlarda harç bedeli 20 bin TL'ye çıkmadan önce harç ödeyen vatandaşlar 20 bin TL ödeyecek mi?

Vatandaşlar temmuzda harcını yatıran kişilerin o tarihte yatırdıkları tutar geçerli sayılarak bir defaya mahsus olarak kayıtlarının gerçekleşmesi için çabalarken, Hazine Bakanlığı'nın ise şu ana kadar bu fikre sıcak bakmadığı ancak konuyla ilgili bir çalışma başlattıkları öğrenildi.

Bakanlık, mevcutta harcını yatırıp telefonunu kayıt ettiremeyen kişilerin 6 bin 91 TL'lerini vergi dairelerinden geri alarak, yeniden 20 bin TL harç bedeli yatırmaları halinde telefonlarını kayıt ettirebileceklerini bildiriyor.

Bazı kullanıcılar 6 bin 91 TL'lik kayıt ücretlerini yatırmalarına rağmen cep telefonlarında sinyal verilerinin kaybolduğunu ve IMEI cep telefonu eşleştirme yapmak istediklerinde "IMEI kayıt bilgisi bulunmamaktadır" hatası aldıklarını belirttiler.

20 bin TL ödemek istemeyen cep telefonu sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise BTK'yı aradıktan sonra sorunlarının çözüldüğünü ifade ettiler.