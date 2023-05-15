Yurtdışı oylarında son durum: Oyların yüzde 87'si sayıldı

Yurtdışı oyların açılan sandık sayısı yüzde 87,03.

Recep Tayyip Erdoğan 56,15,

Kemal Kılıçdaroğlu 40,71,

Sinan yüzde 2,2,

Muharrem İnce ise yüzde 1.12 onanında oy almış durumda.

Yurtdışında yaşayanların oyları seçim sonucuna etki eder mi?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök sandığa giren ve işlenmeyen yüzde 2'lik bir dilim olduğunu söyledi. Gök, yapılan hesaplamalarda sonucun büyük bir oranda seçimin ikinci tura kaldığını gösterdiğini belirtti.

Üç günlük itiraz sürecinden sonra YSK'nın kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.