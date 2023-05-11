Yurtdışı oylarını taşıyan uçak Ankara'ya indi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'taki seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye yollandı. Bu kapsamda, uçaklardan biri Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen tırlara konuldu ve tutanaklar tutuldu.

Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor.

Yurt dışında kullanılan oyların tümü, bu yollarla Ankara'ya getirilecek.

Söz konusu oyların tamamı, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırılacak ve 14 Mayıs'ta, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayan seçmenler için gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.