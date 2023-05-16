Yurtdışında bazı ülkelerde oy kullanma süresi değişti: Hangi ülkede kaç gün oy kullanılacak?

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda yurtdışında oy kullanma süresi bazı ülkelerde değiştirildi. Sürenin kısıtlanması sosyal medyada tepki çekti.

Peki hangi ülkede ne zaman oy kullanılacak? Avrupa ve Amerika'da oy kullanma süresi aynı mı?

Yurtdışında 5 gün oy kullanılacak ülkeler

Yurtdışında 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalmasından sonra bazı ülkelerde ise sadece 2 günde oy kullanılabilecek.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde sandıkların genel olarak beş gün boyunca açık kalacak ancak Amerika gibi bazı ülkelerde bu süre 2 günle sınırlı tutuldu.

20 Mayıs'ta başlayacak oy verme işlemleri Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde 5 gün sürecek.

Yurtdışında 2 gün oy kullanılacak ülkeler

Ancak bu süre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi bazı ülkelerde yalnızca 2 gün ile sınırlı tutuldu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi için ABD'de bu hafta sonu yalnızca iki gün tekrar oy kullanmak için sandıkların açılacağını duyurdu.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de bu sürenin bazı kaynaklarda 20-21 Mayıs olarak belirtilmesine karşın konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kanada'da Ottawa Büyükelçiliği'nin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve oy kullanma günlerini 20-21 Mayıs olarak açıkladı.

Avustralya'da Kanberra Büyükelçiliği, seçim için sandıkların 20-21 Mayıs tarihlerinde kurulacağı bildirildi.

CHP YSK'ya itiraz edecek

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız'a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK'ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize” ifadelerini kullandı.