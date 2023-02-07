Yurtiçi Kargo, deprem yardımlarını kabul etmeye başladı

Yurtiçi Kargo, bütün şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo, Türkiye genelindeki şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı.

Yurtiçi Kargo, yaptığı açıklama ile Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek.

Açıklamada yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten Yurtiçi Kargo yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.

Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde: "Eldiven, mont, bot, bere, temizlik ve hijyen malzemeleri, battaniye, powerbank, konserve gıda, çocuk bezi, çocuk maması”

Yurtiçi Kargo'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.”