  3. Yurtta kalan öğrenciler 50 öğrenci aksam yemeği sonrası hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 50 öğrenci, yedikleri yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı. Yurtta kalan öğrenciler 50 öğrenci aksam yemeği sonrası hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

