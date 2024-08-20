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'Yürüyen Adam' evinde ölü bulundu

D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, İstanbul Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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'Yürüyen Adam' evinde ölü bulundu
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Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi, Kavakpınar Mahallesi, Terzi Sokak üzerindeki bir evde saat 21.00 sıralarında yaşandı.

İki gündür kayıp olduğu bilgisine ulaşılan Salman yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Salman'ın yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Her gün kilometrelerce yürüyordu

D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı.

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