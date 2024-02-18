Yürüyen merdivenlerdeki kazaya ilişkin rapor hazırlandı: Uyarılar dikkate alınmamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul'un, yüklenici firması AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri, yaşanan iş kazasıyla ilgili olay durum raporu hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına da giren raporda, 16 Şubat'ta Gayrettepe İstasyonu metrobüs Anadolu Yakası çıkışındaki iniş yürüyen merdiveninde arıza bildiriminin firmaya ulaştığı kaydedildi.

Yürüyen merdivene arızaya müdahale için gidildiğinde el bandını döndüren baskı kasnağının aşındığı ve değişiminin yapılması gerektiğinin tespit edildiğine değinilen raporda, arızanın çözülmesi amacıyla el bandı kasnağının değişiminin yapılması için saha takım lideri İbrahim Yiğit ile Buğrahan Bıyıklı ve Uğur Demir'in görevlendirildiği belirtildi.

El bandı kasnağının temin edilmesi ile çalışmalara başlandığı aktarılan raporda, güvenlik bariyerleri ile çalışma alanının güvenli hale getirildiği, yürüyen merdivenin alt kuyusundan 5 ila 10 adet arasında basamak sökülerek çalışmaya devam edildiği kaydedildi.

Raporda, basamakların sökülmesi ile üst kuyuda yürüyen merdivenin içerisinde bir çalışma alanı oluşturulduğu, çalışmaya personellerden Hüseyin Çalışkan ve Erkan Yazıcı'nın da dahil olduğu anlatıldı.

Olay sonrası verilen ifadelere vurgu yapılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Vefat eden çalışanımız usta teknisyen Buğrahan Bıyıklı'nın yürüyen merdivenin enerjisini kesmeden, el terminalini kullanmadan kuyu içerisinde çalışma yaptığı, alt kuyuda olan yardımcı personel Uğur Demir'e sözlü bir şekilde yürüyen merdiveni çalıştırma anahtarı ile hareket ettirmesini söylediği, Hüseyin Çalışkan'a da üst kuyuda stop butonun başında 'dur' dediği ve 'ben haber edince stop butonuna bas' dediği, Uğur Demir ve Hüseyin Çalışkan'ın buna karşı çıktığı ve yürüyen merdivenin içinden çıkması gerektiğini beyan etmelerine karşı, Buğrahan Bıyıklı'nın uyarıları dikkate almadığı ve 'kontrol bende' diyerek o şekilde çalışmalarında ısrar ettiği ifade edilmiştir."

Raporda, bunun üzerine işçilerden Uğur Demir'in çalıştırma anahtarı ile yürüyen merdiveni alt kuyudan çalıştırdığı, Hüseyin Çalışkan'ın ise hemen yanında bulunan Buğrahan Bıyıklı'dan "stop butonuna bas" talimatı geldikçe stop butonuna basarak çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.

Bir süre sonra Buğrahan Bıyıklı'nın, işte ihtiyaç duyduğu bir malzemeyi alması için Hüseyin Çalışkan'ı Gayrettepe malzeme odasına gönderdiği belirtilen raporda, "Daha sonrasında ise üst kuyuda Hüseyin Çalışkan yokken Buğrahan Bıyıklı yine aynı şekilde Uğur Demir'e yürüyen merdiveni alt kuyudan anahtarlayarak çalıştırmaya devam etmesini istediği beyan edilmiştir. Bunun üzerine yürüyen merdivenin çalışmaya başlaması sonucu Buğrahan Bıyıklı'nın yukarı yönde çalışan yürüyen merdivende basamaklar ile taraklar arasına sıkıştığı değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Olay sonrasında diğer işçiler tarafından ambulans ve itfaiyeye haber verildiği bildirilen raporda, Bıyıklı'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.