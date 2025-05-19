  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yusuf Ziya Bahadınlı yaşamını yitirdi
Takip Et

Yusuf Ziya Bahadınlı yaşamını yitirdi

1965 seçimlerinde TBMM’ye giren 5 TİP'li milletvekilinden biri olan Yusuf Ziya Bahadınlı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yusuf Ziya Bahadınlı yaşamını yitirdi
Takip Et

Türkiye'de sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, eski Türkiye İşçi Partisi milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı 98 yaşında hayatını kaybetti.

Bahadınlı, yarın (20 Mayıs) 10.30'da Şişli Tiyatrosu'nda düzenlenecek cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlanacak.

Yusuf Ziya Bahadınlı kimdir?

Yozgat ili Bahadın ilçesinde doğan Bahadınlı, ilkokulu burada okumuş, sonrasında ise Yozgat Ortaokulu'na başlamıştır. Bahadınlı, daha sonra ise eğitimine Pazarören Köy Enstitüsü, Yüksek Köy Enstitüsü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü'nde devam etmiş ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde (Edebiyat Bölümü) tamamlamıştır. 

İlk, orta, öğretmen okulu ve liselerde Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yapan Bahadınlı, Hür ve Yeni Dünya isimli yayınevlerini kurmuş, bu yayınevleri yirmi yıl süresince yayın hayatını sürdürmüştür. Ayrıca sosyalizmin sorunlarını işleyen İlke ve Yeni Dünya isimli iki dergi çıkarmıştır. Bahadınlı, 1965 yılı seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili olarak bulunmuştur.

Bahadınlı, 12 Eylül 1980 darbesinden önce gittiği Avrupa'da, 11 yıl sürgün yaşamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen Bahadınlı, Sosyalist İktidar Partisi'ne üye olmuş, daha sonra bu partinin öncülüğünde Türkiye Komünist Partisi'nin (2001) kurulmasıyla çalışmalarına devam etmiştir.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, kimler alabilecek? İşte detaylar...Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, kimler alabilecek? İşte detaylar...Ekonomi
Bakanlık harekete geçti! Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek adımBakanlık harekete geçti! Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek adımEkonomi
Havalar ısındı, düğün sezonu açıldı: 'Evet' demek kaç TL? İşte maliyetler...Havalar ısındı, düğün sezonu açıldı: 'Evet' demek kaç TL? İşte maliyetler...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
DEM Parti'nin siyasi parti temasları başlıyor
DEM Parti'nin siyasi parti temasları bugün başlıyor
Bülent Arınç: İmamoğlu tutuksuz yargılanmalı
Bülent Arınç: İmamoğlu tutuksuz yargılanmalı
Adile filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu
Adile filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı yarın ABD'de düzenlenecek
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı yarın ABD'de düzenlenecek
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'de bir ilk olan Melodili Yol hayata geçti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Melodili Yol hayata geçti