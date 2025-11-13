Yüzlerce yolcunun olduğu tramvaya yıldırım isabet etti!

Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli yağış sırasında içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etti. Olay sonrası tramvay içerisinde büyük korku ve panik yaşanırken tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı. Tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.