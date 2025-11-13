  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yüzlerce yolcunun olduğu tramvaya yıldırım isabet etti!
Takip Et

Yüzlerce yolcunun olduğu tramvaya yıldırım isabet etti!

Şiddetli yağışın etkili olduğu Gaziantep'te içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu tramvaya yıldırım isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası facianın eşiğinden dönüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüzlerce yolcunun olduğu tramvaya yıldırım isabet etti!
Takip Et

Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli yağış sırasında içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etti. Olay sonrası tramvay içerisinde büyük korku ve panik yaşanırken tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı. Tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

ALES giriş belgeleri erişime açıldıALES giriş belgeleri erişime açıldıEğitim

 

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttıEuro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttıKüresel Ekonomi

 

Gündem
Ankara'da yıkım sırasında bina çöktü: Molozlar araçların üzerine düştü
Ankara'da yıkım sırasında bina çöktü: Molozlar araçların üzerine düştü
Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden TOKİ görselleri iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden TOKİ görselleri iddialarına ilişkin açıklama
Dünyanın konuştuğu sismik tehlike haritası: Türkiye'den iki şehir de var
Dünyanın konuştuğu sismik tehlike haritası: Türkiye'den iki şehir de var
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına erişim engeli talebi
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına erişim engeli talebi
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İYİ Partili Usta’ya 3 kuruşluk tazminat davası
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İYİ Partili Usta’ya 3 kuruşluk tazminat davası
Ünlü oyuncu Özgü Namal ölümden döndüğü kazayı anlattı: 15 dakika nefessiz kaldım
Özgü Namal ölümden döndüğü kazayı anlattı: 15 dakika nefessiz kaldım