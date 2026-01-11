Yüzyılın Konut Projesi'nde 16 il için kura süreci tamamlandı: Yeni kura takvimi açıklandı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde ilk iki hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, bugün Tunceli’de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli’de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

"86 milyon vatandaşımız kazanacak"

Sosyal medya hesabından 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1,5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak” mesajını verdi.

16 ilimiz tamam. #EvSahibiTürkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak.



Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız.



1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak,… pic.twitter.com/hp6YrTSZfE — Murat KURUM (@murat_kurum) January 11, 2026

21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek

Kura takvimine göre 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane’de 940, Bayburt’ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin’de 1020, Rize’de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum’da 4 bin 905, Malatya’da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan’da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya’da gerçekleştirilecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılması bekleniyor.