  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimi belli oldu
Takip Et

Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimi belli oldu

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı sürüyor. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibinin belirlendiği sosyal konut projesinde yeni haftanın kura çekim takvimi belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimi belli oldu
Takip Et

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu TOKİ kuralarında yeni haftaya giriş yapılıyor. 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başlamıştı.

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 69 ilde 312 bin 290 konutun hak sahipleri belirlendi.

Yeni haftanın kura takvimi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni haftanın kura çekimi takvimini açıkladı.

Bakan Kurum mesajında " Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

İşte 500 bin konut projesinin kura takvimi

24 Şubat Salı: Uşak

25 Şubat Çarşamba: Isparta

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye

Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlarMevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlarEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuyumcularda kartla yapılan harcamalar rekor seviyedeKuyumcularda kartla yapılan harcamalar rekor seviyedeEkonomi
Maxwell, Epstein dosyalarının açıklanmasını durdurmak için harekete geçtiMaxwell, Epstein dosyalarının açıklanmasını durdurmak için harekete geçtiDünya

 