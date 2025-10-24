Yüzyılın Konut Projesi'ne GYODER'den destek

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi”nin memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve uzun vadeli bir konut politikası ihtiyacına dikkat çekti.

Projesinin sektör açısından değerli olduğunu belirten Çekici, “Demografik verilerin doğru okunduğunu düşünüyoruz. Üretilecek 500 bin konutun 5’te 1’inin İstanbul ve gençleri kapsaması son derece önemli. Pozitif ayrım yapılan şehirler konusunda da sevindik” dedi.

“Konut üretmek değil, yaşam biçimi üretmek önemli”

Çekici, özel sektörün de süreçte aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, yalnızca konut sayısını artırmanın yeterli olmayacağını ifade etti:

“Bir yanda dönüşüm, bir yanda finansman sorunu düşünüldüğünde 10 yıllık bir konut politikası oluşturulmalı. Arsa, finansman, tasarım ve konut tiplerinin net planlanması gerekiyor.”

Arsa maliyeti kiralarda belirleyici: “Yarıya indirilir”

Türkiye’de arsa maliyetlerinin toplam maliyetin %50’sini bulduğunu, Avrupa’da ise bunun %20 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Çekici, GYODER’in geliştirdiği modelin hem kentsel dönüşümü hızlandıracağını hem de kiraları düşüreceğini söyledi:

“Devletin elindeki arsalar, belli bir proje dönemi için özel sektöre ödünç verilebilir. Kamu–özel işbirliğiyle seri üretim yapılırsa on binlerce konut hızla inşa edilebilir. Kamunun kiraya veren olduğu bu modelde fark yaratan unsur arsa maliyetinin düşmesi. Bu da kiraları yarı yarıya indirebilir.”

“Devlete yük olmayacağız, tek talebimiz arsa”

Finansmanın sermaye piyasası enstrümanlarıyla desteklenebileceğini belirten Çekici, “Bizim devletten tek beklentimiz arsa. Finansman konusunda devlete yük olmayacağız” dedi.

GYODER Başkanı, Nisan ayında düzenlenecek olan GYODER Zirvesi’nin ana gündeminin yine Türkiye konut politikası olacağını aktardı ve “Türkiye Konut Politikası Platformu” kurulması çağrısını yeniledi:

“Kamu, özel sektör ve STK’ların katılacağı bu platformla kira krizine kalıcı çözüm üretebilir ve dönüşümü hızlandırabiliriz.”

Fuzul Topraktan YKB Faruk Akbal: Biz de kiralık konut tarafında proje geliştireceğiz

Öte yandan Fuzul Toprak'tan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal,

"Yüzyılın Konut Projesi"nin sektör açısından öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, "Bunun erişilebilir konut tarafında sadece İstanbul’da değil, ülke genelinde bir fitili ateşlemesi anlamında da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim de özel sektör olarak, bu anlamda halihazırda çalışmalarımız var. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’ni özel sektörün de desteklemesi. Biz kiralık konut tarafında arz eksikliğinin uzun zamandır farkındayız, 1 yıldan fazladır çalışıyoruz. Bu işi sadece kamunun sırtlaması yeterli olmaz, bizler de üstümüze ne düşüyorsa yapmalıyız. Biz çalışmalara başladık. Bu kiralık konutların arzını geliştirecek bir fon yapısını tasarladık. Kiralık konutların zaman içerisinde kiracısına tahsisini de içine alan bir modelleme geliştirdik. Büyük ölçüde tamamladık. İnşallah 2026 yılı itibariyle biz de bu işin startını vereceğiz. İnşallah, bu konuda özel sektör adına örnek bir girişimi başlatmış olacağız" yorumunu yaptı.