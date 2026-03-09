Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı! Eşinden durumuyla ilgili açıklama geldi
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı.
Usta oyuncu Zafer Ergin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Binnaz Ergin, vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirtti.
Şu an genel durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını ifade eden Binnaz Ergin, "Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek” ifadelerini kullandı.