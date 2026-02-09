Zafer Partili İl Başkanı, Özdağ'ın AK Parti'li Yayman ile kol kola yürümesinden rahatsız olup istifa etiğini söyledi

Zafer Partisi Aydın İl Başkanı Tarık Akın, yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Akın, deprem anmasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın AK Partili Hüseyin Yayman'la birlikte yürüyüşe katılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

"Vicdanen ve siyasi olarak reddediyorum"

Akın yaptığı istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olduğum ve Aydın İl başkanlığı Görevini yürüttüğüm Zafer Partisinin Genel Başkanı Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ’ın Hatay’daki deprem anma yürüyüşünde, Açılım Süreci kapsamında Akil Adamlar Heyeti’nde ve İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden heyette yer alan Hüseyin Yaylan ile kol kola yürümesini kabul etmiyor, Bu tutumun; aziz şehitlerimize, gazilerimize ve Atatürkçü Türk milliyetçisi camiaya saygısızlık olduğunu düşünerek PKK terör örgütü elebaşısı , Vatan haini Abdullah Öcalan’ın sözde 'umut hakkını' savunan kişilerle aynı karede bulunulmasını vicdanen ve siyasi olarak reddediyorum. Bu nedenle, Zafer Partisi Aydın İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla arz ederim."