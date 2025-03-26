Zafer Partisi, CHP'nin Maltepe mitingine katılacak mı?

İBB soruşturmaları kapsamında gözaltıların başladığı 19 Mart’tan bu yana İBB binasının da bulunduğu Saraçhane’de protestolar düzenliyor.

Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık da var. Üç isim de görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı.

Dün akşam Saraçhane’de iftar sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söylemişti.

"Cumartesi yani bayram arifesi iki büyük meydandan birindeyiz, ona bu gece karar vereceğiz. Ya Yenikapı’dayız ya Maltepe’deyiz. Buna biz değil de meydan karar verecek. Ama İstanbul’da cumartesi ya öğleden önce ya öğleden sonra mücadelemizi sürdüreceğiz."

Cumartesi 12’de Maltepe’de

Özel daha sonra Saraçhane'de açık oylama yaptı ve mitingin 29 Mart Cumartesi günü 12’de Maltepe Meydanı’nda yapılması kararlaştırıldı.

Zafer Partisi mitinge katılacak mı?

SÖZCÜ TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, DEM Parti'nin mitinge katılması halinde kendilerinin yer almayacağını söyledi.

Şehirlioğlu ayrıca Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın moralinin yüksek ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu da aktardı.

Saraçhane'ye de katılmayacaklarını belirtmişlerdi

DEM Parti'nin çağrısının ardından Zafer Partisi, Saraçhane'deki protestolara da katılmayacağını açıklamışlardı.

Zafer Partisi, "DEM Partisi’nin katıldığı, provokasyonlara açık bir ortamda bulunması mümkün olamayacağından; teşkilatlarımızın CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacağını üzülerek kamuoyuyla paylaşmak zorundayız" diyerek CHP'nin miting çağrılarına katılmayacağını bildirmişti.