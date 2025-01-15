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Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl AK Parti'ye katıldı

Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl AK Parti'ye katıldı
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Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı. İstifasının ardından açıklamalarda bulunan Bingöl, Zafer Partisi'nin mülteci meselesine yönelik misyonunu tamamladığını ve artık yeni bir politika üretemediğini belirtti.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin sağlığı için AK Parti’ye üye oldum. Konu Zafer Partisi değil, Türkiye’yi yeni yüzyıla taşımak. Bir olup sorunları çözmek için güçlü bir yerde olmak gerekiyor” dedi.

"Bu anlayışla siyaset olmaz"

Zafer Partisi’nde yaşadığı sorunlara değinen Bingöl, “Partide bir şeyler başarmaya çalıştığınızda, sizi aşağıya çekmek için söylemler ve eylemlerle engel olunuyordu. Bu anlayışla siyaset olmaz. Siyaset, hep beraber çözüm üretmekle olur” ifadelerini kullandı.

Bingöl, mülteci sorununa dikkat çekerek, “Sığınmacılar gitmeye başladı ve Zafer Partisi’nin bu konudaki misyonu sona erdi. AK Parti’de yanlışları düzeltmek ve Türkiye için katkı sağlamak istiyorum” dedi.

"Görev verilirse yaparız"

Yeni bir siyasi döneme başladığını vurgulayan Bingöl, AK Parti’de kendisine bir görev verilmesi halinde sorumluluk almaktan kaçınmayacağını belirtti. “Benim önceliğim Türkiye Cumhuriyeti. Görev verilirse yaparız, verilmezse de önemli değil. Mesele, Türkiye için çalışmak” diye konuştu.

Zafer Partisi’nde genel merkezin politikalarına yönelik eleştirilerde de bulunan Bingöl, partisinin beklentilerini karşılayamadığını ve bu nedenle AK Parti’ye katılma kararı aldığını söyledi.

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