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Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı

Zafer Partisi Gaziantep Kurucu İl Başkanı Mehmet Pamuk, silahlı bir saldırıya hedef oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, olayla ilgili yaptığı açıklamada, parti heyetinin Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı
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Zafer Partisi Gaziantep Kurucu İl Başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk, Gaziantep'te silahlı saldırıya uğradı. Pamuk uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklamada bulundu

Ümit Özdağ X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep’te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkan yardımcımız Seyit Yücel başkanlığında bir heyet Gaziantep’e geçmek üzere yola çıkmıştır. Sevgili Mehmet Kardeşime ve bütün Zafer Partililere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırılar Zafer Partisi’ni yıldıramaz" ifadesini kullandı.

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