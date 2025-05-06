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Zafer Partisi gençlik kollarında toplu istifa: Teşkilat feshedildi

Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları, tüm il ve ilçe gençlik kolları yönetimleriyle birlikte toplu istifa ettiklerini ve Hatay Gençlik Teşkilatı’nı feshettiklerini kamuoyuna duyurdu.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi gençlik kollarında toplu istifa: Teşkilat feshedildi
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Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları, tüm il ve ilçe gençlik kolları yönetimleriyle birlikte toplu istifa ettiklerini ve Hatay Gençlik Teşkilatı’nı feshettiklerini  kamuoyuna duyurdu.

Partili gençler, yaptıkları açıklamada, “ Bugün görevden çekiliyoruz, ama şunu unutmayın; inandığımız dava hala bizimdir. Ve siz, gençliği yok sayanlar… Biz de sizi yok sayıyoruz” mesajı verdi.

Açıklamada, “Bugün gelinen noktada, mücadelenin içeriden baltalandığını, samimiyetin yerini entrikanın, liyakatin yerini sadakatsiz çıkar ilişkilerinin aldığını üzülerek görüyoruz. Son dönemde partimiz içerisinde yaşananlar Zafer Partisinin gençliğe verdiği değeri acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Gençlik bu yapı da bir ‘Emir Eri’nden öteye gidememiş, fikrine değil sadece itaatine değer verilmiştir. Sesimizi yükselttiğimizde ya görmezden gelindik ya da susturulmaya çalışıldık. Düşüncelerimiz yok sayıldı, emeğimiz küçümsendi, fedakarlığımız itibarsızlaştırıldı” ifadeleri yer aldı.

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