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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer, ifade vermek üzere polis eşliğinde evinden alınıp emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer, dün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinden alınıp ifade vermek üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Tuncer ile ilgili olarak partisi de bir açıklama yaptı.

"Bizi korkutamayacaksınız..."

Emniyete götürülen Tuncer, "Aralık 2023'te tüm belgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım. Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikayetçi oldu. Bunların ortaya çıkarılmasında payı olabilir diye düşünerek ilgili il müdürlüklerindeki çalışanların görev yerlerini değiştirdi. Ve bugün evimden alınarak polis eşliğinde ifade vermeye götürüldüm. Aile Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK... Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz... Bizi korkutamayacaksınız! Susturamayacaksınız! Hukuk iktidarların fahişesi değildir!" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı da konuya ilişkin açıklama

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Konya İl Müdürü ile ilgili usulsüzlüklerini kamuoyuna açıkladığı ve takipçisi olduğu için Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Sevdagül Tunçer polis tarafından evinden alınarak Kağıthane Sadabat Polis Merkezine ifadeye çağrıldı.

Zafer Partisi İstanbul İl Teşkilatı, İl Başkanı Sayın Hakan Akşit öncülüğünde Sadabad Polis Merkezi önünde Sevdagül Tunçer'e destek vermek için toplandı. Karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı.

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