Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerde bulundu

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Özdağ, programı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğini (TEMAD) ziyaret etti.

Partisinin kentteki otelde düzenlediği "Atatürk'ün Kızları Buluşuyor" programına da katılan Özdağ, güçlü hamlelerle ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

Özdağ, teşkilatlarının güçlendiğini ve üye sayısının arttığını ifade ederek, "Zafer Partisi kadroları, sahada vatandaşa Zafer Partisinin değişik konulardaki politikalarını güçlü bir şekilde anlatıyor. Ben de arkadaşlarımla birlikte sürekli yollardayım, Türkiye'yi dolaşıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından plaket ve madalya töreni gerçekleştirildi.