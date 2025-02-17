Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı. Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

İddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi. Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu belirtilerek 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istendi.