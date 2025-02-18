Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Mahkemeye bugün çıkarılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
BirGün'de yer alan habere göre bugün (18 Şubat) mahkemeye çıkarılan Özdağ'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi.
21 Ocak'ta tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.