  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!
Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davada yargılama süreci devam ediyor. Avukatları tarafından Özdağ’ın bugünkü duruşmada sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiği ve bu nedenle duruşmada hazır bulunamayacağı bildirildi. Özdağ'ın duruşması 8 Temmuz'a ertelendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!
Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılama süreci devam ediyor.

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, sanık Ümit Özdağ ve avukatları katılmadı. Mahkeme Başkanı, avukatların mazeret dilekçesi sunduğunu, Özdağ’ın ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve bu nedenle duruşmada hazır bulunamayacağını bildirdi.

Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

Özdağ'ın, Meclisteki basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.

Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecekCumhurbaşkanı Erdoğan: PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecekGündem

 

Geleceğin teknolojileri Go Green fuarında sergilendiGeleceğin teknolojileri Go Green fuarında sergilendiŞehirler

 

Gündem
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı!
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı!
İstanbul Kurban Bayramı’na hazır: Satış ve kesim alanları kuruluyor
İstanbul Kurban Bayramı’na hazır: Satış ve kesim alanları kuruluyor
MSB, son şehit açıklamasında "Bölücü Terör Örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlere ilişkin suç duyurusunda bulundu
MSB'den "Bölücü Terör Örgütü" ifadesi ve orduevleri yasağı açıklaması
‘Orman Benim’ kampanyası Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek
‘Orman Benim’ kampanyası Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecek
Erdoğan: PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecek
Bakan Kurum'dan İstanbul'daki belediyelere "kentsel dönüşüm" çağrısı: Konser düzenlemeyelim, paramızı buraya harcayalım
Bakan Kurum'dan İstanbul'daki belediyelere "kentsel dönüşüm" çağrısı