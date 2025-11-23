Zafer Partisi ilçe başkanı gölette ölü bulundu

Aktarılan bilgilere göre Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Balcı'nın gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

5 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu

AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucunda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaşıldı.

Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl başkanından taziye mesajı

Zafer Partisi Kastamonu İl Başkanı Özcan Büyükşen, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Büyükşen "Değerli Kastamonu Kamuoyu; Daday ilçe başkanımız Fikri Balcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.