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Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında sosyal medyada "sarı torba" paylaşımları yapan Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma başlatıldı
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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından sosyal medya platformu X üzerinden "sarı torba" paylaşımlarında bulundu.

Paylaşımlar, büyük tepki toplarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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