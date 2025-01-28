Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Akşit, partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör'ün gözaltına alındığını açıkladı.
Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili pankart sebebiyle gözaltına alındı.
Güngör'ün gözaltına alındığı bilgisini İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit paylaştı. Akşit sosyal medyadan "Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanımız Mustafa Güngör, aşağıda resmi görülen pankart nedeniyle gözaltına alındı ve şu an doktor kontrolüne götürülüyor. Yarın sabah savcılığa sevk edilecek. Süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.