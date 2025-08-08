Zafer Partisi Lideri Özdağ: İç barış için üreten ve hakça bölüşen bir düzeni kurmak zorundayız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emeğin milli gelirden aldığı payın yüzde 24 olduğunu belirterek, "Bu duruma emekçiler lehine müdahil olacağız. İç barış için üreten ve hakça bölüşen bir düzeni kurmak zorundayız" ifadesini kullandı.

"İç barış için üreten ve hakça bölüşen bir düzeni kurmak zorundayız"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi emeğin ve üretimin, emekçinin ve üreticinin yanındadır. Cumhur ittifakının yanlış ekonomi politikaları enflasyonun yükünü emekçi kesimlerin üzerine yıkıyor.

Emeğin milli gelirden aldığı pay OECD ortalaması %55, AB ortalaması %70, Türkiye ortalaması %24. Türk işçisi, Alman işçisinin üçte biri kadar milli gelirden pay alıyor.

Bu duruma emekçiler lehine müdahil olacağız. İç barış için Üreten ve hakça bölüşen bir düzeni kurmak zorundayız."