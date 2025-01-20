Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. Özdağ ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getirilecek.

Ümit Özdağ'ın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan sözleri:

"Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın Türk milletine verdiği zararı vermemiştir."

Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde kapanış konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" demişti.