Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yarın hakim karşısına çıkacak!

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağını belirterek "Biz yarın orada olacağız. Tüm partili arkadaşlarımız orada olacak. Ayrıca yalnızca Zafer Partililer değil, farklı partilerden üst düzey yöneticiler, genel başkanlar, milletvekilleri orada olacak. Hiçbir partiye mensup olmayan ancak hakkın ve hukukun yanında durmak isteyen yurttaşlar da orada olacak. Vatandaşlıktan doğan haklarına ve hukukuna sahip çıkmak için, sevgili suskun vatandaş, sıra sana gelmeden Çağlayan'a gel" ifadesini kullandı.

"Özdağ'ın yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkacak"

Karamahmutoğlu, partisininin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özdağ hakkında iki ayrı dava açıldığını, Özdağ'ın yarın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla ilgili İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkacağını bildirdi.

"Yarınki duruşmanın konusu, Antalya’da yapılan bir konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeler nedeniyle açılan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasıdır" diyen Karamahmutoğlu, Özdağ'ın konuşmasında, AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın parti kongresinde partililere yönelik yaptığı konuşmaya cevap verdiğini kaydetti.