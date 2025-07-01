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Zafer Partisi, Saraçhane mitingine katılmayacak

Zafer Partisi, CHP’nin bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge parti teşkilatının katılmamasını istedi. Partinin mitinge katılmama kararını hangi sebeple aldığı açıklanmadı.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi, Saraçhane mitingine katılmayacak
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Zafer Partisi, CHP'nin bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge parti teşkilatının katılmamasını istedi.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat imzasıyla partinin İstanbul İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, "Bugün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saraçhane'deki etkinliğine, Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Yazıda ayrıca, tüm ilçe başkanlıklarına bu konuda gerekli talimatların verilmesi talep edildi.

Gazeteci Canan Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Neden Saraçhane'ye katılmama kararı aldıklarını Zafer Partili kaynaklarıma sordum. Dün akşam bu konunun GİK'te uzun uzun tartışıldığını ilettiler ancak nedenini şimdilik paylaşmadılar" bilgisini verdi.

"Bu CHP mitingi, bizim değil"

Konuya ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Leman’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil" ifadelerini kullandı.

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