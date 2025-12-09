Zafer Partisi'nden CHP'ye komisyondan ayrılma çağrısı: Daha fazla meşruiyet kazandırmayın

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Karamahmutoğlu'nun CHP'ye "Komisyon'dan ayrılın" çağrısı yaptığı paylaşımı şöyle:

"Türk kamuoyuna bilgilenmemesi için karartma uygulanıyor. Komisyondaki, İmralı’ya terörist başının ayağına gitmemiş partilerin üyeleri; bilinçli biçimde eksik ve denetimsiz bilgiyle karar almaya zorlanacak.

CHP, komisyona katılma gerekçesini 'toplumu bilgilendirmek' olarak açıklamıştı.

Geldiğimiz noktada bu imkan fiilen ortadan kaldırılmışken CHP için komisyonda kalmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu komisyona daha fazla meşruiyet kazandırılmamalıdır.

CHP, iktidarın yarattığı karartmaya ortak olmamalı ve komisyondan kalkmalıdır. Cumhur İttifakı iktidarını kendi mahcubiyeti ile baş başa bırakmalıdır."