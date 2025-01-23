Zafer Partisi'nden mitinge destek çağrısı: Gelin omuz omuza ülkemizi bu iktidardan kurtaralım

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iktidarla ortak mücadele gerektiği belirtildi. Paylaşımda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Son dönemlerde halk nezdinde gücünü kaybeden iktidar, anayasa değişikliği için vekil transferlerinden tutun da yargıyı sopa gibi kullanmaya kadar her yolu denemeye başlamıştır. İktidarda kalabilmek ve ülkenin dinamiklerini değiştirecek son adımları atabilmek için freni patlamış kamyon gibi davranmaktadır. Bu kapsamda Cumhur İttifakı paydaşlarından ciddi bir biçimde oy alan Zafer Partisi’ni paralize etmek için Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına giden yolun taşlarını döşemişlerdir. Ancak partimiz dimdik ayakta bir biçimde Cumhuriyet, demokrasi, adalet mücadelesini sürdürme kararı almıştır.

"Gelin omuz omuza ülkemizi bu iktidardan kurtaralım"

Bu noktada daha önce Sayın Ümit Özdağ’ın katılımıyla yapılması planlanan İzmir Mitingimiz onun manevi varlığıyla gerçekleştirilecektir. Son dönemlerde parti Genel Başkanlarından Gençlik Kolları Başkanlarına ve Belediye Başkanlarına uzanan bu baskı rejiminden kurtulmanın tek yolu, Atatürk çizgisindeki Türk Milliyetçilerinin, tüm demokratların birbiriyle değil, bu iktidarla ortak mücadele etmesidir.

Bu kapsamda; 26 Ocak 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek İzmir Mitingimize, Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’a destek veren siyasi partilerin Sayın Genel Başkanlarını, her fırsatta yanımızda olduklarını belirten Sayın Belediye Başkanlarını, sosyal medyada çığ gibi demokrasi duruşu gösteren değerli sanatçı, bilim adamı, yazarları ve ilk günden itibaren yanımızda duran Yüce Türk Milletinin aziz vatandaşlarını, diğer partilere gönül veren saygıdeğer halkımızı kendi partilerinin bayraklarıyla bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz. Gelin omuz omuza ülkemizi bu iktidardan kurtaralım."