Zafer Partisi'nden olağanüstü kongre kararı!

Zafer Partisi Başkanlık Divanı'nın aldığı kararla, 13 Eylül Cumartesi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi toplanacak.

3. Olağanüstü Tüzük Kongresi için tarih belli oldu

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi 13 Eylül Cumartesi günü Ankara'da bulunan Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede parti tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler ele alınacak.

Çoğunluk sağlanamazsa kongre ertesi gün yapılacak

Açıklamada, 13 Eylül’de yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda kongrenin 14 Eylül Pazar günü aynı yerde yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.