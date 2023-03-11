Zafer Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı, Sinan Oğan
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Özdağ, adaylarının Sinan Oğan olduğunu söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var." sözleriyle bir paylaşımda bulundu.