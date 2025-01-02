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Zamanda yolculuk yaptılar! 2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına iniş yaptı

Dünyanın dört bir yanında 2025 coşkuyla karşılanırken, film sahnelerini andıran bir olay gerçekleşti. 2025’e ilk giren bölgelerden biri olan Hong Kong’dan havalanan bir uçak, saat farkı nedeniyle ABD’nin Los Angeles kentine 2024 yılında iniş yaptı.

Haber Merkezi
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Zamanda yolculuk yaptılar! 2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına iniş yaptı
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Hong Kong’dan 1 Ocak 2025 saat 00.25’te havalanan uçak, zaman farkı nedeniyle geçmişe döndü. Uçağın ABD’nin Los Angeles kentine 2024’te inmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Uçak iniş yaptığında tarih 31 Aralık 2024'ü gösteriyordu

Havalanan uçak Pasifik Okyanusu’nu aşarak saat 20.55’de ABD’nin Los Angeles eyaletine iniş yaptı. Uçak indiğinde tarihler saat farkı sebebiyle 31 Aralık 2024 tarihini gösterdi. Hong Kong ile Los Angeles arasındaki 16 saatlik zaman farkı ve uçuşun yaklaşık 12 saat sürmesi nedeniyle, uçak Los Angeles’a vardığında takvim bir önceki günü gösterdi.

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