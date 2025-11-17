Böcek ailesi soruşturmasında kritik gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İstanbul Fatih’te konakladıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden acı haber geldi. Anne Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in (36) ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürülmüştü. Otel mühürlenirken otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti. Bu sabah saatlerinde soruşturma biraz daha genişledi ve gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı.

Numuneler inceleniyor

Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, analiz süreci Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında devam ediyor.

Hayatta kalan baba Servet Böcek’in tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak toksikolojik analizler ve laboratuvar raporlarının ardından netlik kazanacak.

Ne olmuştu?

Böcek ailesinin üç ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Ailenin Fatih'te kaldığı otele dün tahliye edilmişti.Aynı otelde kalan üç kişiden ikisi dün fenalaşmıştı.Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.

Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.

Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikayeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.

Otelde ilaçlama yapılmış

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği restoran sahibi Ercan E. ile seyyar midye satıcısı Yusuf D.’nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. 15 Kasım’da aynı otelden zehirlenme şikâyetiyle 2 turistin daha hastaneye kaldırılmasının ardından gözler otele çevrildi. Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yetkilileri ile AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri oteldeki yastık, çarşaf, su şişeleri, battaniyelerden incelenmek üzere örnekler aldı. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Örnekler incelenmek üzere laboratuvara yollanırken, oteldeki müşteriler de konaklamaları için farklı otellere yönlendirildi.

Turistlerin durumu iyi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi:

"Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih’te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır."