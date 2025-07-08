Zehra Kınık davasında yeni gelişme: Ölen gencin babası şikayetinden vazgeçti

Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki (17) hayatını kaybetmişti.

Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası verilmişti

'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Baba şikayetinden vazgeçti

Dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirdi.

"Maddi veya manevi tazminat talebim yoktur"

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında tarafımca yapılmış olan şikayetimden vazgeçiyorum. Sanık hakkında herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum" ifadeleri yer aldı.